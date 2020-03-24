إيهاب توفيق يدافع عن حفله بعد وفاة والده

2020/03/24 | 05:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث الفنان المصري إيهاب توفيق، لأول مرة بشأن إحيائه حفلًا غنائيًا في ملهى ليلي عقب شهرين من وفاة والده في حريق بمنزله، مطلع كانون الثاني الماضي، مؤكدًا في معرض دفاعه عن نفسه إزاء الانتقادات التي وجهت له أنه لم يكن يستطيع وقتها الاعتذار عن الحفل إضافة إلى أنه لن يغير ما كتبه الله عليه.[…]

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