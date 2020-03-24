انشاء خلية دعم لوجستي غذائي لمساعدة العائلات في كربلاء

2020/03/24 | 06:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشأت محافظة كربلاء المقدسة يوم أمس الاثنين، خلية الدعم اللوجستي الغذائي لمساندة العوائل في المحافظة....

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