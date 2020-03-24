شاهد : ميركل تتسوق بمفردها في زمن الكورونا

2020/03/24 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يبدو أن انتشار فيروس “كورونا” في العالم لم يدفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للتخلي عن عادتها في التسوق، حيث انتشرت صور لها وهي تتبضع من أحد المتاجر في برلين.وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد ذهبت ميركل مساء يوم الجمعة الماضي للتسوق في السوبر ماركت الواقع في وسط العاصمة برلين والذي ترتاده دائما، بحسبما ذكر […]

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