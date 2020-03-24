تأييد منع ظهور ريهام سعيد إعلاميا لمدة عام

2020/03/24 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أيدت محكمة مصرية، قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام، وذلك مدة عام واحد فقط.ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة قررت رفض طلب سعيد بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.وكانت سعيد […]

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