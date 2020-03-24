2020/03/24 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق الاعلامي باسم مكتب وزير الاتصالات محمد ناطق غني يوم أمس الاثنين، عن سبب ضعف الانترنت في العراق، فيما أكد ان وزارة التصالات قامت بمعالجة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تعلن معالجة ضعف الانترنت في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تعلن معالجة ضعف الانترنت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).