حماس توجه نداء عاجلا للملك سلمان

2020/03/24 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، نداء عاجلا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لاتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.وحسب موقع “الرسالة” التابع لحماس، قال هنية: “في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية […]

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