6أقنعة تعتني ببشرتكِ خلال العزل المنزلي

2020/03/24 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استفيدي من فترة العزل المنزلي الذي تفرضه علينا الوقاية من انتشار وباء كورونا للعناية ببشرتكِ بأقنعة سهلة التحضير تناسب طبيعتها وتحضّرها لاستقبال الربيع بإشراقة مميّزة.1- قناع مضاد لحب الشباب: تحتاج البشرة التي تعاني من حب الشباب إلى الترطيب ولكن دون أن نزيد من إفرازاتها الزهميّة.لتحضير قناع يعتني […]

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