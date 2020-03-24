جمعية عراقية تبتكر عدة تشخص فيروس كورونا في غضون 3 ساعات

2020/03/24 | 07:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الجمعية العراقية للبايلوجي الجزيئي والوراثة يوم الثلاثاء عن ابتكار و تطوير عدة تشخيصية للكشف المبكر عن كوفيد ١٩ (Corona virus) من العينات المأخوذة من المرضى او المشتبه بهم خلال مدة 3 ساعات و بدقة عالية.

كما اعلن عالم الأبحاث و رئيس الجمعية محمد ابراهيم مزعل في بيان اليوم، ان عددا من الباحثيين و الاساتذة و الاكاديميين من الهيئة الادارية للجمعية تظافرت جهودهم في تطوير هذه العدة التشخيصية الاولى من نوعها في العراق و المنطقة بأكملها سواء عربيا او اقليميا.

واضاف ان هذه العدة التشخيصية تم تطويرها عن نظيراتها بأدخال عدد من الجينات الخاصة بالفايروس بشكل اكبر لتعطي دقة عالية و هي توازي عما هو موجود في كبرى الدول (امريكا ،الصين ،اوربا ، و غيرها من الدول).

وتابع مزعل انه "تم تقديم هذا الطلب الى الجهات العراقية المختصة من اجل حمايتها كبراءة اختراع و ننتظر بت تلك الجهات و تقيمها على ارض الواقع و تم استحصال شهادة الاولوية (الاسبقية) بشكل رسمي لهذا الطلب".

واردف بالقول انه بعد ذلك سوف يتم تقديمها رسميا الى وزارة الصحة العراقية لغرض تقيمها فنيا و استثمارها في خدمة المواطنين العراقيين و خدمة البلد و تكون متاحة لاكبر شريحة ممكنة في البلد.

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