النقد الدولي: تحدي كورونا سيكون مروعا للدول الهشة والممزقة مثل العراق

2020/03/24 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ومن وسط آسيا تواصلت مع الصندوق، طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن "التحدي سيكون مروعا بشكل خاص للدول الهشة والممزقة مثل العراق، والسودان، واليمن".

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يكون لوباء كورونا "كوفيد-19" أثر شديد على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، الأسبوع الماضي، إن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

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