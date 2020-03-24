2020/03/24 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتقد محلل أسواق المال المخضرم، ستيفن إيزاكس، أن الأسواق المالية العالمية تواجه أسوأ أزماتها منذ عام 1929، حينما اندلع “الكساد العظيم” الذي تسبب في خسائر حادة للاقتصاد العالمي، وذلك تزامنًا مع تخفيض كبار الاقتصاديين لتوقعاتهم وترجيحهم ركود عالمي.وقال إيزاكس في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، إنه رغم اتجاه أسواق الأسهم إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم قد يواجه أسوأ أزماته منذ 1929) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم قد يواجه أسوأ أزماته منذ 1929) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).