مصدر لـ “العهد نيوز” : الزعامات السياسية مزعوجة من تصرفات برهم صالح وهناك توجه لحجب الثقة عنه

2020/03/24 | 08:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مصدر مطلع، بان الزعامات السياسية، مزعوجة في تصرفات رئيس الجمهورية، مشيرين الى انه يتجه الى الانفراد بالقرار بدون الرجوع للكتل السياسية.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “هناك توجه في الكتل السياسية لاستجواب الرئيس داخل مجلس النواب، ولا يستبعد من اقالته وحجب الثقة عنه”.

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