2020/03/24 | 08:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: لا يوجد اي انسحاب للقوات الاميركية من قاعدة الحبانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: لا يوجد اي انسحاب للقوات الاميركية من قاعدة الحبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).