أصابة الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق بـ “كورونا”

2020/03/24 | 08:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة الى ان الاعراض ظهرت عليها بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس.وقالت في بيان، انه “بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض الاعراض المشابهة لاعراض الإصابة بفيروس كورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي”.

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