بعد سيطرتها على انتشار كورونا.. السلطات الصينية تستأنف السفر من وإلى الإقليم الموبوء

2020/03/24 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم بداية من يوم غد الأربعاء باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا .

وأضافت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من أبريل المقبل.

وكانت السلطات الصينية قد إقليم ووهان منذ 23 يناير الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات

وقد تراجع تسجيل إصابات جديدة في إقليم ووهان إلى الصفر في الأام الأخيرة، حيث قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، إنه لم يتم الابلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

وأكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يبق في المستشفيات سوى 5120 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رابطة الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض أنه يشتبه في إصابة أحد صحفييها بعدوى فيروس كورونا مما يثير مخاوف جديدة حول وصول المرض إلى مقر الرئاسة الأمريكية.

وقالت الرابطة، في بيان اصدرته مساء اليوم الاثنين: "تم إبلا

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسبوع على عودتها من زيارة لفرنسا.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة، فقد ظهرت على شدياق بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصاب

بغداد اليوم _ البصرة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

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