رغم قرار المنع.. فيديو يظهر استمرار توافد الإيرانيين إلى كربلاء والأمن يوضح

2020/03/24 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم إعلان "هيئة المنافذ" العراقية عن إغلاق كامل حدودها مع إيران، جوا وبرا، للحد من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، إلا ان نشطاء عراقيون تداولوا شريط فيديو على نطاق واسع، الإثنين، يظهر خلاف ذلك.





ونشر نشطاء عراقيون شريط فيديو، يظهر عددا من الأشخاص يزرون العتبة العباسية، في كربلاء، الإثنين، وقال مصور الفيديو ومن معه بأن الأشخاص "إيرانيون".





وأثارت زيارتهم إلى المرقد استغراب مصور الفيديو الذي يتحدث ومن معه عن استمرار دخول وافدين من إيران في وقت تعلن فيه سلطات المحافظة "الإغلاق الكلي" لمعابرها، حتى أمام العراقيين أنفسهم.





نفي الأمن

وفي المقابل، أصدرت شرطة محافظة كربلاء، بيانا، الإثنين، توضح فيه ان المقطع لـ"عمال ايرانيين قدموا للمحافظة السنة الماضية"، وذلك على الرغم من ذكر من صور الفيديو، تاريخ التصوير (23 مارس).





وأفادت قيادة شرطة المحافظة، ان هذا الفيديو لـ"عمال ايرانيون قدموا للعراق منذ عام 2019 ولديهم عقد عمل مع الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للعمل في إحدى مشاريعها".

واضافت ان "هذا العقد في نهايته وانتهت مدة اقامتهم مما دعا العتبة العباسية لترتيب وضعهم من اجل إعادتهم إلى بلدهم وهم لم يأتوا إلى العراق في هذا الوقت مطلقا".

وأفادت أيضا، انها "ملتزمة" بمنع دخول أي شخص عراقيا كان او أجنبيا بالدخول إلى مدينة كربلاء، حفاظا على صحة وسلامة اهالي كربلاء خشية من تفشي فايروس كورونا".

اسمرار الزيارات الدينية إلى كربلاء

ومنذ الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية التوقف عن السماح بدخولأي شخص من إيران، باستثناء العراقيين العائدين من هناك، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

لكن مصدر عراقي في كربلاء، قال لـ"الحرة"، إن السلطات الأمنية، ما تزال تسمح بدخولهم.

واشار إلى انه في ظرف أسبوع واحد، وصل إلى كربلاء، مجموعة من الزائرين الإيرانيين يقدر عددهم بنحو 25 شخصا، على الرغم من الحظر المفروض التنقل.

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