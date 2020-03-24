الصين تلغي قيود السفر من وإلى إقليم هوبي اعتبارا من غدا

2020/03/24 | 09:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، اليوم الثلاثاء، انها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم ابتداء من يوم غد، باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان، انه "سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من نيسان المقبل".

وكانت السلطات الصينية قد إقليم ووهان منذ 23 كانون الثاني الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات.

وقد تراجع تسجيل إصابات جديدة في إقليم ووهان إلى الصفر في الأيام الأخيرة، حيث قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، إنه لم يتم الابلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة، ما يمثل "زيادة صفرية" لليوم الرابع على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

وأكدت آخر إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين شفاء 90% من المصابين بفيروس كورونا، وأنه "لم يبق في المستشفيات سوى 5120 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج".

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