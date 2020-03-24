2020/03/24 | 09:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، تسلمها 10 آلاف جهاز من روسيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في مؤتمر صحفي: "تسلمنا أول دفعة من روسيا الاتحادية، ما يتيح لفنزويلا إمكانيات أكثر للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، والحديث يدور عن 10 آلاف جهاز ومعدات في هذا الغرض".

هذا وقد سجلت فنزويلا حتى الآن 84 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس كورونا الجديد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن "هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تقدم دعما طبيا لفنزويلا لمكافحة وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تقدم دعما طبيا لفنزويلا لمكافحة وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).