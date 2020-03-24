2020/03/24 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).