2020/03/24 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الشمري يطالب باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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