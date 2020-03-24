الوائلي: حكومة الزرفي لن تمرر ووباء كورونا سيحول دون التصويت عليها

2020/03/24 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي علي الوائلي، الثلاثاء، ان وباء كورونا سيؤجل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على حكومة ...

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