خبير اقتصادي: كورونا سيخلق ازمة مالية وفوارق طبقية بالتزامن مع حظر التجوال

2020/03/24 | 09:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الثلاثاء، ان العراق سيعاني في الأشهر المقبلة ازمة مالية نتيجة انخفاض...

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