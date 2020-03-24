مفارز تشكيل العتبة العلوية في الحشد تنفذ حملة تعفير وتعقيم داخل أحياء النجف الأشرف

2020/03/24 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز تشكيل العتبة العلوية، الثلاثاء، حملة تعفير وتعقيم واسعة للحد من مخاطر الإصابة بفايروس كورونا.وقال مشرف الحملة السيد حسين الموسوي في بيان انه ” بناءً على التوجيهات وبالتنسيق مع خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف انطلقت أولى حملاتنا الوقائية استكمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا التي تساهم فيها جهات عدة”.وأضاف أن

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