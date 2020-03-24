تسجيل 4764 حالة إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2020/03/24 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4764 حالة إصابة بكورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مبيناً إن عدد الوفيات بلغ 28 حالة وفاة.

وأضاف المعهد أن "114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا، مؤكداً أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 27436 حالة."

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

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