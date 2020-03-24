Google تطلق موقعا يحتوي على معلومات ومصادر عن كورونا

2020/03/24 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة Google موقعًا مبسطا مخصصًا لمعلومات ومصادر عن فيروس كورونا ليكون بمتناول المتلقين.وتأمل Google، تخفيف بعض الضغط الناتج، من صعوبة العثور على موارد موثوقة أثناء تفشي المرض، حيث وضعت الشركة في صفحتها الرئيسية علامات تبويب مختلفة تتعلق بـ COVID-19، يمكن من خلالها العثور على نظرة عامة على الفيروس وكيفية انتشاره، وبعض الأعراض التي […]

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