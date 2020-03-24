الخارجية تكشف عن تلقيها مُناشدات من الجالية العراقية في الخارج للعودة

2020/03/24 | 09:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن تلقيها مناشدات من الجالية العراقية في الخارج للعودة الى العراق.وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في تصريح صحفي، ان الخارجيّة تتلقى مُناشدات من […]

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