كورونا.. تعافي 39 شخصا في الكويت من أصل 189 إصابة

2020/03/24 | 09:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصا.وقال الصباح إن المتعافين من الفيروس هم كويتي و8 كويتيات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.وأشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص التسعة من الفيروس.وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

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