امانة بغداد تباشر بحملة لتجهيز كوادرها باجراءات الوقاية من فايروس كورونا

2020/03/24 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مباشرتها بحملة لتجهيز كوادرها ولاسيما الميدانية بالكمامات والكفوف عملاً بنظام الوقاية الصحية.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “مع بداية انتشار فايروس كورونا وجهت جميع ملاكاتها بالعمل بنظام الوقاية الصحية”. واضافت ان “حملة اليوم هي إضافية وبإشراف مكتب امين بغداد، حيث تم تجهيز العاملين بتجهيزات الوقاية الصحية”، مشيرة

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