تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في اربيل

2020/03/24 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل إصابة ستة أشخاص بفايروس كورونا في اربيل بينهم طفل عمره عام واحد.وقالت الوزارة، إنه تم “تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا في أربيل، لطفل عمره عام وآخر عمره تسع سنوات وثلاث نساء ورجل”.وأضافت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “وبذلك ارتفع مجموع الاصابات

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