شركـة النسيـج والجلـود تجهـز ثلاث وزارات بدفعـات مـن الكمامـات الوقائيـة

2020/03/24 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن أستمرارها بتجهيز وزارات الدولة بحاجتها من الكمامات الطبية للوقاية من فايروس كورونا وعلى دفعات .وأشـار معاون مدير عام الشركة رئيس خلية الازمة، عمـاد عبـاس علـي في بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، الى “قيام مصنعي الجلدية والقطنية التابعين للشركة يوم […]

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