كورونا يقترب من البيت الأبيض.. ترمب يوضح أنباء إصابة زوجته ميلانيا

2020/03/24 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.ورد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: “نعم إنها على ما يرام.والنتيجة سلبية”.وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد […]

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