ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في إقليم كردستان.. أربيل تسجّل حالات جديدة

2020/03/24 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وذكرت وزارة الإقليم، في بيان، أنها سجلت “6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل ”.واشارت الى أن “الاصابات، اثنان منها لطفلين، واحدٌ منها يبلغ التاسعة من عمره، والآخر عاما واحدا”، لافتا الى أن “الاصابات البقية […]

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