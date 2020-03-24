قيادي في الحكمة يدعو الى دعم المنظومة الصحية وتشجيعها لتجاوز الازمة

2020/03/24 | 10:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في تيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، الى دعم المنظومة الصحية في البلاد وتشجيعها لتجاوز أزمة فيروس كورونا.وقال العيساوي: “كما وقفنا الى جانب الحشد الشعبي وقواتنا الامنية بمعركتنا […]

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