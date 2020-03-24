2020/03/24 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن فوز شركة صينية بعقد تطوير ومعالجة الغاز عالي الكبريت في حقل مجنون في البصرة، فيما أشارت إلى أن العقد ينص على بناء منشأة لمعالجة الغاز عالي الكبريت بطاقة تصل إلى (4٫390٫000) قدم مكعب قياسي باليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تكشف تفاصيل عقد تطوير ومعالجة الغاز عالي الكبريت بحقل مجنون ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تكشف تفاصيل عقد تطوير ومعالجة الغاز عالي الكبريت بحقل مجنون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).