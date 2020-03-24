أبل تدخل مساعدها الصوتي “سيري” في معركة مكافحة كورونا

2020/03/24 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة “أبل” الأميركية، دخول مساعدها الصوتي “سيري” في معركة القضاء على فيروس كورونا المستجد.وذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية أن “سيري” سيوفر المعلومات الطبية الوقائية الهامة لحاملي هواتف وأجهزة أبل الذين يرغبون في التعرف أكثر على فيروس كورونا وأعراض الإصابة وطرق وخطوات الوقاية، وذلك من خلال توجيه الأسئلة إلى […]

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