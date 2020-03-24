وزارة التربية: لم يصدر اي قرار رسمي حول العام الدراسي الحالي لغاية الان

2020/03/24 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، مساء امس الاثنين، صدور اي قرار رسمي حول العام الدراسي الحالي لغاية الان.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فائق في تصريح ، انه “لغاية الان لم يصدر اي كتاب او قرار رسمي من قبل وزارة التربية بما يخص اتخاذها عدد من القرارات حول العام الدراسي الحالي”.واضاف انه “في حال صدور اي

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