نائب يطالب باجراءات لمساعدة ذوي الدخل المحدود

2020/03/24 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري الحكومة والجهات المعنية باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي من العمال وغيرهم.وقال في بيان صحفي، ان “الازمة التي تمر بها البلاد بشكل خاص القت بظلالها على جميع المواطنين وبنسب متفاوتة ولكنها على العوائل ذات الدخل المحدود واصحاب العمل والاجر […]

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