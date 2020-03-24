صادرات إيران للعراق عبر قصر شيرين بلغت نحو 1.8 مليار دولار

2020/03/24 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ يغداد

اعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه، مراد علي تاتار، ان صادرات السلع غير النفطية الإيرانية الى العراق عبر معبري برويزخان وخسروي بلغت اكثر من مليارا و793 مليون دولار خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 19 اذار الجاري.

وقال تاتار في تصريح لوكالة "ارنا" الايرانية، ان "السلع المصدرة خلال هذه الفترة بلغت 4 مليارات و130 مليونا و558 الف طن، وقيمة الصادرات عبر منفذ برويزخان بلغت مليارا و459 مليون دولار فيما بلغت قيمة الصادرات عبر معبر خسروي 334 مليون دولار".





واوضح ان "الصادرات شهدت زيادة مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 46% وزنا و28% قيمة في معبر خسروي و14% وزنا و18% قيمة في معبر برويزخان".

ولفت الى ان "الصادرات عبر معبر برويزخان تشكل 54% من صادرات السلع غير النفطية الإيرانية الى العراق، وتشمل العديد من السلع منها الاسمنت الرمادي والمواد الانشائية ومكيفات الهواء والفواكه والالبان".





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