2020/03/24 | 10:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- وكالات أوقع فيروس كورونا المستجد 16,146 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 16 ألف وفاة في العالم جراء كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 16 ألف وفاة في العالم جراء كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).