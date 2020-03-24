مادونا عارية في حوض الاستحمام

2020/03/24 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذ النجمة الأمريكية “مادونا” وقتًا مستقطعًا من الحياة للاستمتاع بمغطس ماءٍ مليء بالورود أثناء تفكيرها بلحظة وفاتها وانتشار فيروس كورونا.اختارت أيقونة البوب​، فيما هي عارية تمامًا تغمرها المياه وتحيطها الشموع، بث أفكارها من حوض الاستحمام المنثور بالورود، مشاركة أفكارها حيال فيروس كورونا ولماذا هو عنصر مساواة رائع برأيها.كانت “مادونا” صريحة ونشطة على وسائل التواصل الاجتماعي

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