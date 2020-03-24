لليوم الثامن .. حملة الحشد الخدمية تصل مناطق جديدة بكربلاء المقدسة وتطهر دار المسنين للوقاية من كورونا

2020/03/24 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل اللواء 26 للحشد الشعبي، الثلاثاء، حملته الخدمية في كربلاء المقدسة لتعفير وتطهير الاحياء السكنية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره، فيما طهر دار رعاية المسنين في المحافظة في مواجهة الفايروس.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “الكوادر المتخصصة في اللواء 26 تواصل حملتها الخدمية لتعفير وتطهير الاحياء السكنية والشوارع

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