2020/03/24 | 10:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة نقدية القسم الثالث أ.د.فرست مرعي صدر للاكاديمي والباحث الاسرائيلي (مردخاي زاكن) كتاب بعنوان (يهود كردستان ورؤسائهم القبليون)، ترجمة الدكتورة (سعاد محمد خضر)، ومراجعة الدكتور (عبدالفتاح علي يحيى)، والدكتور […]

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