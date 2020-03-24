اوقاف اربيل تصدر توجيها جديدا للمساجد بما يخص الاذان

2020/03/24 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بضرورة التنبيه على حظر التنقل للمشاة عقب رفع الاذان للصلوات الخمس.

وقالت المديرية في بيان انه "من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين، و وفق اوامر غرفة العمليات في اربيل ولجنة مكافحة فيروس كورونا القاضية بحظر التنقل المشاة تقرر ومنذ اليوم وعقب رفع الاذان في المساجد التنبيه بالحظر وملازمة المنازل.

و قررت محافظة اربيل يوم الاثنين اتخاذ اجراءات اكثر تشددا في حظر التجوال.

وبحسب بيان صدر عن اجتماع عقد مساء امس لخلية مواجهة كورونا في المحافظة باشراف المحافظ فرست صوفي تقرر منع المشاة الا لشراء الحاجيات الضرورية.

واشار البيان الى انتشار القوات الامنية في الاحياء السكنية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها لمنع المواطنين من التجوال مشيا على الاقدام واجبارهم على البقاء في المنازل

كما ينص البيان على ضرورة التزام مراكز التسوق والمخابز بالتعليمات الجهات الصحية وبخلافها سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وتطالب لجنة مكافحة كورونا المواطنين في البقاء بمنازلهم الالتزام بقرارات حظر التجوال حفاظا على سلامتهم.

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