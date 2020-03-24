كورونا قد يُنّشط الاقتصاد العراقي.. بغداد على أعتاب الاعفاء من مدفوعات الديون الخارجية

2020/03/24 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الاثنين، إن البنك قد يسخر موارد تصل إلى 150 مليار دولار على مدى الـ15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة جائحة فيروس كورونا والتعافي منها، فيما دعا قادة مجموعة العشرين أن يسمحوا الأشد فقرًا بتعليق جميع مدفوعات الديون.وفي بيان إلى وزراء المالية ومحافظي […]

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