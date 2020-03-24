كورونا يجبر أبل على إلغاء شرط “الشراء الإلكتروني”

2020/03/24 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، امس الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون، التي تقتصر على جهازين فقط.وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك.وبحسب

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