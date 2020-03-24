وفاة أحد أقارب خامنئي بكورونا

2020/03/24 | 10:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت والدة زوجة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية “إرنا” ان “عزت هاموشي، حماة ميسم خامنئي، ابن مرشد الثورة الإيرانية، […]

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