مهند عبد الحميد - النظام العالمي في زمن الكورونا

2020/03/24 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_عبد_الحميد مع اشتداد جائحة كورونا وانتشارها في معظم دول العالم وقاراته، تتكشف الازمة العميقة للنيو ليبرالية العالمية وللنظام العالمي بمختلف مكوناته.ففي هذه الايام والاسابيع نشهد الاختلالات الفادحة التي لم تكن وليدة غزو كورونا، واقع الحال كان الاقتصاد العالمي يترنح في أزمات متلاحقة الى ان جاء فيروس كورونا ليفاقمها ويضفي عليها طابع الشمول ويقدم النظام الكوني بوجهه العاجز عن ايجاد الحلول، فلم يكن من باب ......

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