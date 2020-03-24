صديق عبد الهادي - بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان - الحلقة السابعة

2020/03/24 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة/ الحلقة السابعة(*) مشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودان مشروع الجزيرة نموذجاً/(*) موضوعة أو ظاهرة الإستيلاء على الأرض/ ويتبادر السؤال، ولماذا السعي لإعادة صياغة ملكية الأرض في مشروع الجزيرة، ولماذا المحاولة لمصادرة حق ملكيتها من أصحابها، إذا كان إغراءاً او قهراً، وتحت غطاء القانون في ا......

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