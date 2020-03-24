عملية دهم وتفتيش في مناطق وبساتين اطراف ابي صيدا

2020/03/24 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، عملية امنية لدهم وتفتيش مناطق وبساتين اطراف ناحية ابي صيدا.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “قوة امنية مؤلفة من مديرية شؤون افواج الطوارئ والفوج النموذجي والفوج الثامن والتاسع وقسم الكلاب البوليسية وقسم الاتصالات والجهد الهندسي، شرعت لدهم وتفتيش مناطق وبساتين قرية ابو كرمة لملاحقة خلايا […]

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