هل ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء؟.. الصحة العاالمية تصحّح هذه المعلومة

2020/03/24 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي دليل يثبت انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، مؤكدة على تحذيراتها السابقة بشأن انتقاله فقط عبر القطيرات والمخالطة.وقال المكتب في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: إنه “لا يوجد دليل أن فيروس كورونا #COVID19 ينتقل بالهواء، بل ينتشر […]

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