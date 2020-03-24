روحاني: أعداد وفيات وإصابات كورونا تنخفض وسنسمح بعودة ثلث الموظفين للدوام

2020/03/24 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء (24 اذار 2020)، ان أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات ...





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